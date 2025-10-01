黃國昌反擊綠營　嗆精鏡傳媒8億哪來？

民眾黨“立院”黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）綠營持續追打台灣民眾黨主席黃國昌狗仔事件，民進黨籍“立委”林楚茵要求黃講清楚資金來源，黃國昌1日反問，若綠委對來源不明的海外資金有興趣，就去追查精鏡傳媒集團，最少有新台幣8億元從海外紙上公司MMG匯入，鏡週刊的裴偉只說一句“商業機密”就能帶過嗎？



精鏡傳媒集團旗下有鏡文學、鏡文創、鏡好聽、鏡電視、鏡藝宏海、鏡報新聞網等媒體品牌，董事長裴偉。



黃國昌也與親綠的“三立”記者互槓，記者問及，有報導公益揭弊暨吹哨者保護協會智囊團多是檢察官退下幫忙、律師陪同偵訊、院檢調卷方式協助？黃消遣道，他聽不懂在問什麼，這種來路不明自己胡說八道的東西，三立若要問問題的話，就請把誰要為這個問題的說法負責任說清楚，不然他很難回答。這是台灣現在媒體的水準嗎？還是這只是三立的水準？



黃國昌進一步質疑，三立到現在還沒說清楚，黑道寶和會拍他老家的影片，為何會掛在三立記者的YT上？提問的三立記者回應，昨天三立集團不是有發聲明了嗎？黃點了點頭說，對，三立集團的聲明說什麼？說清楚東西哪來的，是不是民進黨政治人物來的？我給你們機會說清楚。



民進黨籍“立委”王義川近日爆料去年6月遭人跟拍案，並緊咬質疑是黃國昌指揮的“狗仔團”跟拍綠營政治人物。雖然，黃國昌近日回應均強調，王義川一天到晚含沙射影講一些秀下限的蠢話。但隨即又有親綠媒體鏡傳媒集團的“鏡報”挖出黃國昌自2021年成立“台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會”後，指揮狗仔跟拍綠營政治人物等情事。黃國昌昨天則強調，吹哨者保護協會不搞狗仔行為，與鏡傳媒集團養的狗仔揭人隱私行為不同。