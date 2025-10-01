賴士葆：綠只會抱大腿　要擋住美國壓力很拚

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）針對美國提出台灣晶片製造要“五五分”的說法，今早從美國結束談判返台的“行政院副院長”鄭麗君說，這是美方的想法，台灣談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，沒有討論，也不會答應這樣的條件。中國國民黨“立委”賴士葆對此說，要抵住美國的壓力很拚，主要是民進黨政府完全沒有底氣，這就是一味抱美國大腿的後果。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日受訪表達，台灣晶片製造要與美國“五五分”的說法，引發台灣社會疑慮。



鄭麗君今早從美國返台時對此表示，這次談判團隊到華府，主要是要爭取調降對等關稅且不疊加原來的稅率，與232條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方進行了具體討論也有一定的進展。但在晶片“五五分”上，鄭說，台灣談判團隊從未做出這承諾，也不會答應這樣的條件，請大家放心。



賴士葆今天對此受訪時表示，現在的民進黨政府很難拒絕美國，主要就是心態問題，因為美中台三角關係中，民進黨只傾向一邊，百分百抱美國大腿，沒有維持等距。



賴士葆說，以小事大要靠智慧，以大事小則要仁慈，台灣如何自處，當然要靠智慧，但現在只抱美國大腿，就變成任美國宰割的對象。即便鄭麗君有說不會簽這樣的協議，但他認為很拚，因為美國壓力一來，民進黨政府很難抵擋。



賴士葆也提到，盧特尼克講了一句話更是有恃無恐，美國需要晶片才能保護台灣，這是什麼話？我們的矽盾概念並非如此，半導體成為台灣的矽盾，是因為台灣是晶片的重要產地，往後如果有一半的高階晶片在美國生產，兩岸如果發生戰爭，美國不是就不用管台灣了嗎？這才是讓民進黨人想靠美國保護的夢會破碎的重點。