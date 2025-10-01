台中交通死傷全台最高！盧秀燕批報告失真

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月1日電（記者 方敬為）“審計部”報告指“台中市近3年公車死傷事故全台最多”，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天在議會答詢，痛批該報告失真，已造成我們的困擾，將去文要求更正，因為某些城市“漏報、延報甚至不報”，搞特權，這點我們已經抗議過，但從沒被解決，市府還會再向“中央”去文表達訴求。



台中市議會1日召開定期會，台灣民眾黨籍議員江和樹、國民黨籍議員劉士州針對“審計部”報告指“台中市近3年公車死傷事故全台最多”，提出質詢，為何與台中市政府交通局的統計數字有出入，明明台中的交通安全持續提升，但民進黨政府的報告呈現卻非如此，難道審計報告成為政治鬥爭的工具？



盧秀燕答詢表示，台中是全台人口第二大都，我們“不要求特權，只要求公平”，去年底就有媒體抓包，有城市對於交通死傷數據“漏報、少報、延報甚至不報”，這個問題到現在都沒有辦法解決，以致“中央”呈現的數字“失真”，這點台中市政府已抗議過，也去文要求更正，這對誠實申報的城市很不公平。



盧秀燕並批評，“審計部”的報告也不是根據“交通部”，“自己跑出個數字來，來源不明”，造成台中市很大的困擾。她呼籲，政府執政一定要公平、公開，如果今天審計報告的數據都可以失真，某些城市可以有特權，並故意唱衰台中市，令人無法接受。