鄭麗文拼藍黨魁盼獲支持　王金平給三點提醒

“立法院”前院長王金平與國民黨主席候選人鄭麗文。（照：鄭麗文粉專） 中評社台北10月1日電／中國國民黨主席候選人鄭麗文今天在臉書粉專貼出昨天拜會“立法院”前院長王金平的合照，鄭麗文表示，王金平手寫了三點提醒和期許親自交給她：以民為主、改造內部文化創造新氣象、肯定論述能力但也別忘“和氣致祥”。



鄭麗文表示，在決定參選黨主席之前曾兩次向王院長報告並請益，昨日自己再次為黨主席的選舉專程去拜訪最敬重的長輩王金平院長。一如往昔，院長非常細心貼心的關心選情，也提供了非常寶貴的意見，自己受益良多，收穫滿滿。



鄭麗文表示，王金平院長一直念茲在茲的是兩岸和平、“國家”發展和社會和諧，也因此對國民黨的未來和黨主席的責任有非常深刻的期許。為此，院長慎重其事地事先手寫了3點提醒和期許親自交給她。



鄭麗文指出，第一，以民為主，當家的非為民做主，不像現在，大家都為人民做主，做主的是人民。人民做主、我們做事，院長表示，台灣今天問題的根源，就是出自主政者背離民主，處處要用自己的意志強加於人民，替人民作主，忘記了人民才是主人，民主應該是人民當家作主，我們從政者是為人民服務，為人民做事，國民黨也要時時刻刻記得我們是為人民服務，為人民做事。



鄭麗文指出，第二，為何多年來國民黨都走衰勢，要檢討國民黨自己文化出問題以致人民不能接受，故國民黨新主席要改造內部文化，創造新氣象，以符人民期待。



鄭麗文說，王金平院長語重心長地說，國民黨要虛心地自我檢討，並高度期許麗文用“新思維、新氣象和新作風”同時結合資深前輩們的輔助，讓本黨重新得到全民的支持，再創國民黨的新榮耀。