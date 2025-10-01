90歲阿嬤控訴高雄興達電廠爆炸後每天惶恐

鄰近興達電廠的“烏林投居民連線”1日聚集近30人前往“行政院”南部聯合服務中心進行陳抗，一名高齡90歲的阿嬤站上前痛訴“連去廁所還要戴安全帽，每天惶惶恐恐。”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月1日電（記者 蔣繼平）台灣重要發電設施、台電興達電廠上月爆炸後，鄰近興達電廠的“烏林投居民連線”1日聚集近30人前往“行政院”南部聯合服務中心進行抗議，痛批台電不聞不問、也不處理房損問題，並要求加強災害應變。高齡90歲的阿嬤還出面痛訴“上廁所還要戴安全帽，每天惶惶恐恐，日子怎麼過？”



烏林投居民連線1日前往“行政院”南部聯合服務中心進行抗議，高舉“能源要轉型，社區要知情”、“沒有安全，沒有運轉”、“能源安全，“政院”有責”、“居住有危險，要房屋安檢”、“警報居民聽不見，社區安全看不見”等標語，抗議台電爆炸後不聞不問。



現場聚集近30人，其中不乏多為高齡長輩，許多民眾還展示因興達電廠這幾年來施工，導致房屋受損情形。烏林投居民連線代表朱智宇表示，請“行政院”要求“經濟部”與台電公司必須正視在地居民的生存權與安居權，也遞交三大訴求陳情書，要求“行政院”回應。



居民陳情三大訴求，第一，預防勝於未然，全面架設監測系統，公布周遭社區監測數據，定期辦理防災宣導。第二，應變要明確，除了簡訊之外，提供其他即時、多元的告警方式。三，鄰損要監控與修繕，協助鑑定房屋結構安全，無償修繕電廠導致屋損。



一名高齡90歲的薛阿嬤站上前痛訴“爆炸過後台電都沒來關心，日子怎麼過？連去廁所還要戴安全帽，每天惶惶恐恐。”也有居民不滿地說“會來南辦抗議，就是因為難辦，很難替民眾辦事，希望各界幫發聲、重視電廠旁居民生活財產安全。”也有居民說“改成燃氣以為沒空汙了，結果變成是氣爆危機。”