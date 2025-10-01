綠議員批好市多搶本土商家生意　鯨魚吃蝦米

台中市議員何文海質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月1日電（記者 方敬為）美式賣場好市多（Costco）全球最賺錢的門店位在台中市南屯區，業者考慮在台中海線再開一家店，民進黨籍市議員何文海今天對此提醒市府招商要三思，他指出，近期台灣對美開放市場效應備受討論，好市多南屯店在他的選區，自開業以來，搶走很多本土商家生意，根本是“鯨魚吃蝦米”，台中市還課徵不到對方的營業稅，相關招商的利弊，有待商榷。



台中市議會1日召開定期會，安排討論“爭取好市多賣場進駐海線地區，市府對區域都市、交通、經濟發展配套政策”等5項專案報告。綠營議員何文海質詢表示，台中市現在許多行政區都在爭取好市多開店投資，可是他要以好市多在南屯區開店的經驗提醒市府，招商要三思，台中市有無必要這麼多家美式賣場？



好市多有意在台中再展店，該美式量販賣場在台中市已開設兩家分店，分別是台中南屯店、北台中店，這兩家分店名列全球前十大最賺錢的門店，其中南屯店更是“世界店王”，因此好市多有意願投資第3個賣場，市府也積極協助評估場址，朝向在海線區域展店的方向規劃中。



何文海質詢表示，好市多要到台中投資，對台中的經濟發展有幫助，但從本土商業的角度來看，未必是好。近期台灣對美開放市場的效應備受討論，好市多在台中展店就有負面情況發生，自開業以來，搶走很多本土商家生意，包括餐飲、材料、輪胎行等，都因為好市多的大宗採購、低價競爭之下，不堪負荷倒閉，根本是“鯨魚吃蝦米”。



何文海並指出，好市多帶來環境衝擊，每逢假日地方就要承受交通阻塞，還要管制一條車道讓消費者排隊入場停車，好市多在台中是賺錢賺飽飽，可是因為總公司不設在台中，市府根本課徵不到營業稅，相關招商的利弊，有待商榷。