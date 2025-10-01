前檢察官涉案　陳其邁：不管背景一律嚴辦

民進黨籍高雄市長陳其邁1日出席活動前受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月1日電（記者 蔣繼平）針對高雄大樹區山坡地遭非法傾倒營建廢棄物已有前檢察官陳正達遭收押，民進黨籍高雄市長陳其邁1日出席活動前受訪時再次強調，會全力會同檢方一起打擊不法，務必瓦解整個共犯結構，不管背景、不管藍綠，不管什麼咖，一律嚴辦到底。



針對橋頭地檢署近期偵辦高雄市大樹區山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，經後續溯源調查，高雄地檢署前檢察官陳正達及黃姓前警友會站長，2人因涉犯廢棄物清理法等罪嫌，上月30日遭聲押獲准。



陳其邁1日受訪時表示，他要再三的強調，農地農用、“國土”保安，是非常重要的原則，市府會全力會同檢方一起打擊不法，務必瓦解整個共犯結構。不管背景、不管藍綠，不管什麼咖，一律嚴辦到底，也會徹底執行，貫徹整個“國土”保安的工作。



有關高雄市大樹區統嶺段山坡地疑遭非法傾倒廢棄物，橋頭地檢署檢察官朱美綺於9月11日指揮警方、環境管理署及高雄市環保局會同勘查，發現現場遭傾倒大量營建混合廢棄物，面積約達0.2公頃，隨後檢方展開搜索行動，陸續查扣9輛曳引砂石車，並拘提多名涉案人士。



根據檢方進一步溯源追查，掌握前檢察官陳正達涉入其中，指揮刑警大隊與仁武分局等單位執行第二波搜索，當場查扣新台幣1435萬元現金，同時拘提陳正達與警友會站長黃文宏，檢方認定兩人涉嫌違反《廢棄物清理法》，向法院聲請羈押禁見。



其中，陳正達曾因包庇中國大陸香菇走私案遭判刑7年6月，2021年才假釋出獄，未料再度捲入重大環保犯罪。



橋頭地檢署指出，本案並非單一事件，而是涉及非法傾倒廢棄物、盜採砂石等集團性環保犯罪，已依《組織犯罪條例》展開偵辦，將追查是否還有其他幕後金主或相關涉案人士。