綠委：應向美爭取半導體232條款稅務優惠

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日拋出要推動“台美晶片產能五五分”構想，引發討論。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱1日日受訪時強調，期待台灣半導體能在降低對等關稅、不疊加以及在232條款情況下，能夠優惠的適用，這是最主要的。



根據《中時新聞網》報導，鍾佳濱表示，針對台美貿易關稅，在如何降低對等關稅以及不疊加的情況之下，讓台灣的半導體產業在“232條款”能夠優惠的適用，這是最主要的議題，那至於詳細的內容，期待由“行政院副院長”鄭麗君說明。



另外針對美國“農業部次長”林德柏格率農企團訪台，賴清德9月30日接見訪團時重申，台灣業者會規劃未來4年採購100億美元的美國農產品，同時也宣布台灣鳳梨銷美。



鍾佳濱表示，國際上的農業貿易互動這是常態，台灣一向要向國際市場採購大量的黃小玉（黃豆、小麥、玉米），因為台灣的畜牧業需要優質的飼料來源。



鍾佳濱說，而台灣也有非常優質的農產品，台灣的鳳梨品質好口感佳cp值非常高，尤其屏東就出產這麼好的鳳梨，很榮幸也很欣慰美國能夠肯定，讓台灣的鳳梨能夠銷往美國，而事實上過去這幾年來，台灣的農產品銷往北美市場都屢有佳績，包括去年台灣芭樂也能賣到加拿大，可見東西品質好，大家就會樂於採用。