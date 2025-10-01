無薪假逾8千人　台官方：9成受美關稅影響

台“勞動部”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美國對等關稅持續衝擊，台“勞動部”今日公布最新無薪假（減班休息）統計顯示，實施家數398家、8505人，對比2周前增加實施2471人，本期增加1171人實施，較為平緩，其中310家、7755人是因美國對等關稅而實施，較2周前的6246人，增加1509人實施。台“勞動部”表示，僅本期增加實施人數趨緩，將持續觀察後續通報情形。



根據“勞動部”公布最新統計，實施減班休息家數398家、8505人，其中310家、7755人受美國對等關稅影響而實施，占全部人數90%。而全體實施減班休息的家數及人數，相較9月16日、上期增加65家、1171人。另外，有16家企業停止對573名員工實施減班休息。



根據《中時新聞網》報導，“勞動部條平司長”黃琦雅說明，以縣市來看，實施減班休息最多在台中市，家數117家、2598位，其次依序為台南市55家、1328人，桃園市53家、978人，新北市53家、412人。



從業別來看，製造業實施家數327、8070人，占全體人數95%，其中屬於金屬機電工業的機械設備製造業140家、3559人最多，1家製造汽車零件廠商對183人實施，月休3天，另有1家屬於其他運輸零件製造，對341實施，月休8天，業者均表示實施原因為美國關稅。



黃琦雅表示，本期停止實施減班休息16家都是製造業，其中12家到期後未再通報實施，4家因訂單回穩提前終止實施。至於花蓮災區目前沒有業者通報實施減班休息。



針對未來企業通報減班休息趨勢，黃琦雅表示，本期增加1171人實施減班休息，相較上期增加2471人，平緩許多，但因為只有這期趨緩，仍要持續觀察未來情況。



“勞動部”說明，已推出安定就業相關措施，確保“每一位”通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接，目前8成以上、7106人員工可申請薪資差額補貼，若不屬僱用安定措施業別，也有每小時190元的訓練津貼可以申請，最高每月可領1萬7210元。



“勞動部”提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬8590元，事業單位須為勞工投保勞、健保並提繳勞退。