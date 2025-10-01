藍黨魁選舉挺誰？新竹縣長楊文科不表態

新竹縣長楊文科1日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月1日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席選舉正如火如荼展開，國民黨籍新竹縣長楊文科1日出席活動被媒體問及是否有支持特定候選人？楊不願表態，只強調他相信國民黨主席選舉一定會非常公平、公開、透明，也會選出一個最適當的人來當國民黨主席。



國民黨主席選舉共有6人登記參選，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，以及孫文學校總校長張亞中，將於10月18日投票，11月1日在國民黨全代會中進行新舊黨主席交接。



楊文科1日出席“2025秋遊星夜季”宣傳記者會，包括國民黨籍新竹縣議員蔡志環、民進黨籍新竹縣議員楊昌德、無黨籍新竹縣議員鄭美琴、林昭錡和呂宛庭等人都到場出席。



楊文科在會後受訪時，有媒體詢問楊是否有特別支持特定的國民黨主席候選人？楊不願表態，僅說他相信國民黨主席選舉，一定是非常公平、公開、透明，而且大家都會投出一個最適當的人來當國民黨主席。



國民黨15個執政縣市當中，目前僅有包括9月才剛回復國民黨籍身分的苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善兩人表態將支持郝龍斌。鍾東錦支持的理由是因2022苗栗縣長選舉獲郝龍斌力挺，因此人情一定要還，張麗善則是早在9月17日就以郝龍斌歷練豐富、眾望所歸為由，率先表態支持郝龍斌。