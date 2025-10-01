新竹尖石鄉也有堰塞湖　楊文科要求密切監控

新竹縣長楊文科1日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月1日電（記者 盧誠輝）花蓮縣光復鄉因受樺加沙颱風外圍環流帶來大雨影響，導致馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，造成慘重災情。中國國民黨籍新竹縣長楊文科除第一時間派遣救難人員前往花蓮救災外，也關心新竹縣尖石鄉泰崗溪堰塞湖的情況，楊要求縣府團隊加強與“中央”聯繫，確實掌握可能受影響範圍，以居民安全為第一優先考量。



楊文科1日主持新竹縣政府主管會報時，相當關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖的情況，還有鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處是否會影響居民。楊提到，鄰近秀巒國小的白石溪崩塌處，先前該地區曾發生崩塌，形成堰塞湖，且因鄰近學校及部落，若再度發生災情，恐影響居民安危。



楊文科強調，他已指示縣府團隊須加強與“中央”聯繫、掌握影響範圍，若發生強颱豪雨，務必落實撤離，以居民安全為第一優先考量。



新竹縣政府表示，泰崗溪堰塞湖距離司馬庫斯大橋上游約10公里，源於2024年11月康芮颱風後產生，目前由“農業部”林業及自然保育署監測，該堰塞湖壩高約10公尺、面積約1.3公頃，蓄水體積約4.8萬立方公尺，林保署評估已穩定溢流。



根據林保署資料指出，該堰塞湖上游無保全對象，下游保全對象為司馬庫斯大橋，距離河道仍有一定高度，經估算如堰塞湖潰壩，其對下游保全對象安全不致造成影響，不過下游約14公里處有泰崗野溪溫泉，可能受到水位及流速急速增高，影響河道區域活動人員安全。



對此，新竹縣政府交通旅遊處表示，為維護民眾安全，先前已請13鄉鎮市公所針對轄內進行區域性盤點，當時尖石鄉公所有提出泰崗野溪溫泉狀況，並與消防局、鄉公所確認地點及座標，預計將於今年度公告為危險水域。



新竹縣政府農業處指出，秀巒大規模崩塌潛勢區由農村水保署台北分署持續進行監測，並有坡面穩定工程持續進場施作中，白石溪河道情況由“經濟部”水利署北區水資源分署持續監控中。