被讚民調高可換掉賴　陳其邁低調避談

高雄市政府1日在苓雅運動中心舉辦全運會授旗典禮，民進黨籍高雄市長陳其邁致詞時笑容滿面。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月1日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁1日出席活動受到地方人士大讚民調及政績，雖然笑容滿面，但也簡短致詞帶過，相當低調。但一番“話就不說多，輕鬆的比賽，拚盡全力，成為正港的英雄”，似乎不僅是勉勵運動員，也是其內心寫照。



全運會將於10月18日至23日在雲林縣舉行，高雄市政府1日在苓雅運動中心舉辦授旗典禮。高雄市體育總會理事長許文宗致詞時，大讚陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一、帶動演場會經濟、高雄迎來台積電設廠，幫陳其邁細數政績，台下紛紛鼓掌。



陳其邁上台時滿臉笑容，但簡短致詞“話就不說多，輕鬆的比賽，拚盡全力，成為正港的英雄”並勉勵運動員，市府不怕發獎金，盡量拿金牌回來，錢不夠他會去想辦法，但一定要拚盡全力，心情放輕鬆。他祝福大家盡力邁向成功，奪金奪牌。



陳其邁明年任期即將屆滿卸任，可望成為綠營接班梯隊，拚民調拚政績也拚順利接棒。但近期伴隨賴清德民調下滑、聲勢走低，陳其邁又被拿來比較，精神科醫師沈政男就點名《遠見雜誌》最新“台灣民心動向調查”，漏掉最有可能換賴的陳其邁。



不過就此議題，市府幕僚指出在2024年底《TVBS新聞網》公布一份市民“支持競選‘總統’民調，其中陳其邁獲得42%高雄市民支持角逐2028大選時，陳其邁就已表明“這是天方夜譚，我支持賴‘總統’連任，這問題以後不用再問了。”