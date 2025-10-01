新竹縣秋遊星夜季起跑　楊文科邀一起來露營

新竹縣長楊文科1日出席“2025秋遊星夜季”宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月1日電（記者 盧誠輝）新竹縣年度秋夜盛事“2025秋遊星夜季”將於10月4日起連續三週登場，中國國民黨籍新竹縣長楊文科今日表示，今年活動已邁入第5屆，更首次結合星空露營與“泳池電影院”等創意體驗，他邀請全台遊客在中秋節連假都能到新竹縣來露營，一起感受不一樣的秋夜風情。



楊文科1日出席“2025秋遊星夜季”宣傳記者會，包括國民黨籍新竹縣議員蔡志環、民進黨籍新竹縣議員楊昌德、無黨籍新竹縣議員鄭美琴、林昭錡和呂宛庭等人都到場出席。



楊文科指出，“秋遊星夜季”活動自創辦以來持續推陳出新，逐年累積人氣與口碑，今年邁入第5屆，不僅活動週期拉長，更將親子休閒、音樂演出、露營探索全面融合，讓民眾連玩3週，體驗新竹縣的魅力。



新竹縣政府交旅處指出，首場“星野之夜”將於10月4、5日在小叮噹科學主題樂園露營區登場，現場規劃風格露營帳篷、街頭音樂與戶外烤肉，營造中秋團聚氛圍；緊接著11日的“電影之夜”同樣在小叮噹園區舉辦，特別利用洩水後的戲水池，打造別具創意的“星空泳池電影院”。



新竹縣政府交旅處表示，壓軸“追星之夜”將於18日在新竹縣體育場2樓平台熱力開唱，邀請多組等實力派藝人輪番演出，現場更設有超過40攤文創與美食市集，一次滿足聽覺與味覺享受，為“秋遊星夜季”畫下最熱鬧的句點。