李隆生：美國巴不得掌握所有高階晶片產能

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 資料照） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣示，在任內會確保台灣生產的四成晶片製造回流至美國，最終目標是“美台晶片生產五五分”。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，美國若真將該目標列為政策方向，按美國手握大棒，台灣官方又全力配合美國的情況下，台積電產能大舉遷移至美國並非不可能。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月24日接受《福斯財經新聞網》專訪時表示，台灣生產了全球99%的先進晶片，從風險管理角度來看，有戰略與經濟上的風險，因此必須把30%至50%的產能帶回美國或美國的友邦，例如日本或中東國家。相關說法引起討論。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也在27日受訪時重申，在中國“威脅攻打”台灣狀況下，他會在任內確保四成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半，五五分。



針對“美台晶片產能五五分”的戰略含義與可能性，李隆生直言，台灣的半導體供應鏈會不會大舉遷移到美國？他的推測是可能性不小，因為美國總統特朗普用的方式，“沒有胡蘿蔔，只有大棒”。美國若把政策、補貼、關稅、簽證等工具綁成一套強力誘因，台積電在面對強力誘因與壓力之下，真的很難完全置身事外。



他說，台積電大部分的生產在台灣，加上台灣民進黨政府對美國的要求絕大部分是全盤接受。從含有萊克多巴胺的美國豬肉解禁進口事件，應該可以看得很清楚，“沒有什麼是不可能的”。台積電大部分的生產活動都在台灣，民進黨政府在掌握政策工具與公權力的情況下，台積電能否頂得住壓力？值得商榷。

