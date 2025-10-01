遭控洩綠黨團群組對話　王世堅怒轟鼠輩

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成死傷，民進黨籍“立委”王定宇在民進黨“立法院”黨團群組內，建議“行政院釋出具殺傷力消息”。此內容遭外流，有網友劍指民進黨籍“立委”王世堅、陳亭妃。王世堅1日怒轟，這些鼠輩的攻擊很無聊，只是添加他的勳章，莫名其妙，請把力氣用在對的地方。



民進黨團群組對話外洩，遭前“立委”蔡正元PO在臉書上踢爆，陳亭妃證實外洩，並說一定找得到是誰。名嘴王瑞德則說內鬼抓到了，是無恥爛咖，竟有網友在王瑞德臉書下方點名是“堅、妃（王世堅與陳亭妃）”。



王世堅1日下午出席民進黨中常會前受訪痛批，這很無聊，王世堅是什麼家庭出身？請先去看清楚再來質疑他，有種來當面講。陳亭妃更是被這些鼠輩留言攻擊，他說過，攻擊陳亭妃與攻擊他，只是在他們身上添加勳章，這些是鼠輩的小道消息。



王世堅說，民進黨傳統一路走來，獲得社會肯定與支持，民進黨廣納社會聲音，但有人為了手段與目的，故意搞混，民進黨要改革進步，讓社會安定、人民生活更好，應把力氣用在對的地方，他在適當的時候說該說的話，如果說這樣也要被罵，真的是莫名其妙。



針對台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌遭爆疑似涉嫌養狗仔案，王世堅說，他不了解，但希望黃國昌勇敢面對，黃國昌敢質疑、挑戰別人，那也要被挑戰、質疑，個人造業個人擔，黃國昌理當坦然面對，不過他不了解真相，也沒興趣去了解。



民進黨與媒體指控黃國昌也有跟拍前民眾黨主席柯文哲？王世堅說，世風日下，連尊師重道都不了解，請黃國昌回去好好念書吧，居然拍自己的老師，口口聲聲說捍衛柯文哲，現在社會看得很清楚，黃必須說明，但他只是看到報導，真相還不曉得，黃國昌應針對問題回答，讓大家了解事實真相。