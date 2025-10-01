吳思瑤接任民進黨政策會執行長

綠委吳思瑤受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月1日電（記者 張穎齊）民進黨主席賴清德1日在中常會宣布，黨政策會執行長由於原本的民進黨籍“立委”王義川卸任，即日起由綠委吳思瑤接任，做為行政、立法、黨中央間的橋梁。吳思瑤表示，雖說她才剛卸任民進黨“立法院”黨團幹事長，現在換了位置還是很苦命，但她會繼續照顧人民。



民進黨發言人韓瑩轉述，賴清德表示，王義川辭了民進黨政策會執行長，由吳思瑤接任，吳思瑤瞭解地方、“國會”議事運作，也是行政、立法橋梁，更能與民進黨秘書長徐國勇一起溝通、精準掌握議題。



賴清德也提到，要哀悼花蓮，謝謝很多鏟子、義煮超人，大家辛苦，以恢復家園為目標。



吳思瑤受訪表示，賴清德宣布她的新身分，接任政策會執行長，透過過去的“國會”經驗，幫民進黨的政策更貼近人民需求，她笑說自己換了位子還是一樣苦命。因應“立法院”新會期，會重視更多優先法案，幫“行政院”推動，也透過過去當黨團幹事長的經驗，讓行政、立法更團結，照顧人民，不要重演中國國民黨、台灣民眾黨團的預算之亂。



吳思瑤也痛批民眾黨團總召黃國昌涉嫌養狗仔案，要黃國昌不要再指鹿為馬、說謊、轉移焦點，支持司法調查，別縱放。