黃國昌批政務官為民進黨服務　非常悲哀

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成18人死亡，近期被爆料的“民進黨81人群組”事件，“行政院秘書長”張惇涵也在內，遭質疑行政不中立淪政黨打手。台灣民眾黨主席黃國昌1日表示，這不是新聞，也不是今天才發生，政務官為黨服務，是民進黨主政下台灣的政治正確，悲哀啊，非常的悲哀。



花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成重大災情，但綠委王定宇被爆第一時間在“民進黨81人群組”要求張惇涵、“行政院”副秘書長阮昭雄透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息。中國國民黨籍“立委”吳宗憲認為，該事件成員不僅有“立委”、助理，還包括政務官，更在群組中直接回應、參與操作，凸顯政務官行政不中立問題，淪為政黨打手，吳並提出《政務人員行為基準法》草案，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。



台灣民眾黨1日中午召開中央委員會議，下午舉行會後記者會說明討論內容，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席。



黃國昌表示，民進黨的政務官淪為政黨打手當然不合理，但這也不是今天才發生，也不是新聞，民進黨的政務官利用民進黨下鄉巡迴時，站在舞台上拿麥克風罵民眾黨“吃台灣米做中國鬼”，這種失格的政務官發言，現在也還是政務官，他說的就是“內政部長”劉世芳，劉世芳還繼續存在是因為靠山是賴清德、主政的是新潮流。



黃國昌諷刺反問，所以，政務官失格怎麼了嗎？現在的民進黨政府，為黨服務才是最重要的，為新潮流服務，為民進黨打擊政敵，這是民進黨主政下的台灣的政治正確，悲哀啊，非常的悲哀。



黃國昌說，所以那群人在一個群組內，他一點都不驚訝，王定宇說要有殺傷力的東西，馬上就有張惇涵在群組內說要處理，那就知道為什麼“行政院”要換秘書長了，要配合綠委的指示搞有殺傷力的東西的張惇涵，還會聯絡劉世芳處理，這是哪門子政務官？這是民主的笑話、台灣的悲哀。