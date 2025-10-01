羅智強組反綠迫害聯盟　首波要替陸配討公道

國民黨團書記長羅智強宣布組成“反綠色迫害 人權行動聯盟”。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人、國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天宣布組成“反綠色迫害 人權行動聯盟”，第一波要幫忙討公道的就是遭受“賴政府”以不合理的“國籍法”恐嚇要除籍的陸配群體，將提供法律協助，並研究如何完善法治面，避免未來有更多政治迫害。



羅智強說，過去這段時間，民進黨政府濫用檢調、司法、行政，對許多民進黨想要清算的對象進行政治上的迫害，陸配更是首當其衝，如果他當選國民黨主席，會以國民黨的力量來擔當所有被迫害者的最強後盾，就算沒有當主席，人權行動聯盟也會繼續為所有被迫害的人努力奮鬥下去。



這場人權行動聯盟成立記者會由羅智強召開，邀請包括國民黨“立委”游灝、陳玉珍、前民眾黨“立委”蔡壁如以及陸配、前南投縣議員史雪燕、日前遭“內政部”解職的陸配花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華和多位律師團成員等一起出席。



羅智強表示，賴清德執政後，出現非常多踐踏人權，破壞人權的事情，除了陸配外，也包括對在野黨的追殺，如前民眾黨主席柯文哲，以及國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹和眾多國民黨黨工的司法追殺等等。



羅智強說，反綠色迫害人權行動聯盟第一個最大的任務，就是要擔當這些人的後盾，包括行政、刑事訴訟，甚至未來的“憲法”訴訟或者是“國家賠償”的訴訟，有律師團當大家的後盾。另外，也通過律師團和學者團的幫助，開始研究怎麼樣去完善法制，追究這些清算迫害台灣人民的政客以及打手將來的政治責任。