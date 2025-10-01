民眾黨議員提名開跑　首波北市4區、竹市2區

民眾黨公布2026年第一波提名選區公告。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨面對2026地方選舉開始動起來，民眾黨主席黃國昌1日宣布第一波提名選區的公告，選區提名席次依照現任民眾黨台北市議員、新竹市議員的席次，但新增沒有現任市議員的新竹市第五選區香山，提名一席參與選戰。亦即首波提名選區為台北市4名現任議員選區，以及新竹市2個議員選區。



前黨主席柯文哲曾拋出的2026縣市議員提名“N＋1”政策引發話題，民眾黨已確定取消。



現任民眾黨籍台北市議員，包括第一選區北投士林的黃瀞瑩、第二選區內湖南港的陳宥丞、第四選區中山大同的林珍羽、第六選區大安文山的張志豪；現任民眾黨籍新竹市第一選區東區的議員則有李國璋、宋品瑩2人。



黃國昌表示，民眾黨選舉決策委員會在昨天下午召開第二次會議，決議公告民眾黨2026年第一波縣市議員提名選區公告，包括台北市第一選區北投士林提名1席、第二選區內湖南港提名1席、第四選區中山大同提名1席、第六選區大安文山提名1席；新竹市第一選區東區提名2席、第五選區香山提名1席。公告後5個工作日，我們會按部就班依照黨代表大會通過的提名條例、中央委員會通過的提名辦法，進行相關程序。



黃國昌說，選決會透過先易後難，機動性、分階段、分區逐步公告，讓有志代表民眾黨參選地方縣市議員、黨公職的人能知道，希望吸引、號召、組織最優秀人才與最強團隊，一同面對2026年地方選舉選戰，讓更多更優秀的人進入台灣的各個地方，為地方鄉親服務。



台灣民眾黨1日中午召開中央委員會議，下午舉行會後記者會說明討論內容，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席。



柯文哲過去曾拋出2026縣市議員提名“N+1”政策，但隨即引來黨內炸鍋反彈，挨酸“連N都沒有”，柯文哲只好改口“還未定案”，在黃國昌接任民眾黨主席後，曾於今年初表態取消“N+1”，展現新主席格局的魄力。