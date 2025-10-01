美拋晶片五五分　朱立倫：不可能奉上台積電

國民黨召開中常會，黨主席朱立倫（中）、副主席連勝文（右）、祕書長黃健庭（左）等人出席。（照：國民黨提供） 中評社台北10月1日電／針對關稅貿易戰的延續，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，美國商務部長提出“晶片五五分”，幾乎是把台積電搬到美國，摧毀台灣矽盾。朱立倫強調，台灣政治立場親美，但並非毫無止境的跪美、舔美，絕對不可能奉上台積電，這是朝野共同的立場。在台美關稅談判的過程，國民黨一定是“國家”最堅強的後盾，守護台灣的利益。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前受訪時表示即將與台灣達成貿易協議，已向台灣提出美台在半導體產能上達到50：50的構想。“行政院副院長”鄭麗君今天表示，談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。



朱立倫下午在國民黨中常會上說，美國的說法等於是要把台積電幾乎都搬到美國去，變成五五分摧毀台灣的矽盾。台灣與美國經貿關係非常密切，政治立場上台灣也是親美，但絕不是毫無止境的跪美、舔美，絕對不可能奉上台積電，絕無可能。



朱立倫表示，美國商務部長提出“晶片五五分”，晶片是台灣最強的產業，也是“國家安全”的矽盾，若依照美國的講法，幾乎是要把台積電搬到美國，摧毀矽盾。朱立倫強調，台灣跟美國的經貿關係非常密切，政治立場親美，但並非毫無止境的跪美、舔美，絕對不可能奉上台積電。“行政院鄭副院長”提到“絕不可能”，國民黨的立場也絕無可能，這是朝野共同的立場。



朱立倫強調，任何人都不能出賣台灣、出賣台積電、破壞台灣的矽盾。在談判的過程，國民黨是“國家”最堅強的後盾，守護台灣的利益，不因政黨不同而退卻、改變。台美關稅第5回合談判即將有結果，尤其是232條款，希望最快的速度獲得最好的結果，大家共同以“國家”的利益、全民的利益、經濟的利益做最好的考量。

