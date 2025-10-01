台北市日本工商會白皮書　首納兩岸議題

台北市日本工商會今天發表2025年政策建言白皮書。（照片：台北市日本工商會網站） 中評社台北10月1日電／台北市日本工商會今天發表2025年政策建言白皮書，首度納入兩岸議題，並關切台灣“朝小野大”狀況，可能影響日商投資決策；另外，適逢台美談判觸及汽車關稅議題，今年白皮書也提出汽車零件免徵關稅建議。



根據《中央社》報導，台北市日本工商會今天發表2025年對台灣政府政策建言白皮書，由理事長相馬伸一郎（台灣丸紅董事長兼總經理）遞交給“國發會主委”葉俊顯。



為實現“台日無縫合作並共同發展經濟”願景，商會提出4點建議包括，第1，優化投資環境，包含解決缺電、缺人才、缺工問題，建立穩定兩岸關係與台灣情勢，並建構開放且韌性的資本市場。



商會指出，近來台海局勢日漸緊張，影響日商投資決策，另台灣情勢不穩定亦可能是造成兩岸關係風險提高的因素。



相馬解釋，日商來台投資，當然也會考慮“台灣有事”，因此今年白皮書首度將兩岸關係議題納入，同時也關切台灣“朝小野大”狀況，包含近來大罷免投票，很多事情“中央”說可以，但是到地方又不行，這對於日本企業來說比較頭痛與傷腦筋。



供電方面，商會指出，近年台灣陸續興建許多AI資料中心及半導體製造廠，預估用電需求將大增，但目前所有核電廠均處於停止運轉狀態，且再生能源的增加也須強化輸配電網韌性，商會雖瞭解邁向脫碳的必要性，仍強烈請求台灣政府能考量現實問題，對於供電穩定性儘速且徹底採取因應措施。



第2，實施彈性的行政應對措施及使制度完善，例如簽署經濟夥伴協定，包含希望日本政府積極表態支持台灣儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並調降關稅、消弭非關稅壁壘等。



商會表示，雖然近年台日間貿易金額增加，但占雙方貿易總額比例仍未滿10%；為了更進一步加強台日間經濟關係，針對汽車零件、日本酒或燒酎等部分酒類商品，提出免徵關稅建議。商會曾在2018年提出汽車零件進口關稅調降政策建議，今年適逢台美談判觸及汽車關稅議題，因此再度將此議題納入。



第3與第4分別是加強產業與人民交流層面的合作，前者包含半導體、人工智慧（AI）、再生能源、再生醫療等產業。