郭正亮曝：郝龍斌、鄭麗文民調咬得緊

彰化縣國民黨團29日下午於彰化縣議會舉行地方黨務人士座談會，國民黨主席候選人卓伯源（右一）、鄭麗文（右二）、郝龍斌（右三）、羅智強（左三）、蔡志弘（左二）、張亞中（左一）。（照：卓伯源臉書） 中評社台北10月1日電／中國國民黨主席選舉將於18日投票，本次選舉共計有前“立委”鄭麗文、台北市前市長郝龍斌、“立委”羅智強、彰化縣前縣長卓伯源和前國代蔡志宏等6位候選人。前“立委”郭正亮爆料，看過一份國民黨所製作、但不能公開的民調，目前有兩位候選人相當接近，其中“有一個大戶黨員組織強，有一個網路民調超強”。



據了解，藍營流傳這份最新民調，是針對國民黨員所進行的調查，因此頗具參考價值，而咬得最緊的正是郝龍斌與鄭麗文，兩人差距在誤差範圍內；但由於是經過加權，如果還原原始數據，其實更符合黨員的結構，如此就出現較為明顯的落差。



根據《中時新聞網》報導，此次國民黨主席選舉，有效黨員為33萬1410人，較4年前減少近4萬票。選舉結構，過去大致包括軍系、組織票、自主黨員票、海外黨員票等，但黃復興黨部裁撤後，自主黨員的比例大幅增加。郝龍斌由於得到地方派系與頭人的支持，因此在組織票和聲勢佔上風。



至於在軍系選票的的部分，雖然有前“行政院長”郝柏村的因素，郝龍斌得到數十位退將的聯名力挺，似乎擁有絕對優勢。但軍方系統挺郝、反郝長期以來本就呈分庭抗禮之勢，加上又沒有黃復興黨部的內聚力，回歸地方黨部後自主性提高，反倒是基層的黃復興對鄭麗文有相當的認同度。



日前郝龍斌到高雄眷村座談，現場有基層黨員要求承諾，如果當選黨主席，一定要派鄭麗文做第一實權副主席並揚言“如果不答應我退黨”，結果被拒。郝龍斌並自爆，日前跟某團體座談，該團體要求要拿三個不分區“立委”才給支持，他也沒答應。但是地方派系有沒有交換條件？會不會影響黨內改革步調與自主黨員的支持，成為郝龍斌開拓選票的絆腳石。



黨內人士分析，派系票看起來是最實在的，但票數卻是隨便喊的，能不能開出來都是問號，過去黨內選舉換票聯盟“騙票”的前例可說是記憶猶新。以過去五成的投票率來預估，相關人士分析，此次大概破7萬是當選的基本門檻，郝龍斌有組織票打底，北部也有一定的自主黨員，票要衝高必須積極爭取中、南部自主黨員的支持。



鄭麗文陣營內部操盤者在黨內選戰經驗豐富，哪裡找票自是熟門熟路，因此在組織票也有相當斬獲，目前自估掌握約4萬票，但因為和羅智強形象和選票高度重疊，也都訴求世代交替，在自主黨員票部分如果兩人能夠平分秋色，就能夠對選情產生關鍵性的影響，而這自然也是郝陣營所樂見的。