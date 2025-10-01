陸配村長泣訴：我撐起全家還不夠忠於台灣？

陸配鄧萬華。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人、國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天宣布組成“反綠色迫害，人權行動聯盟”，首波要替在台陸配討公道。其中，日前遭“內政部”以“國籍”問題解職的花蓮富里鄉學田村長、陸配鄧萬華在記者會上分享這段時間，遭綠營和網路側翼霸凌的心路歷程。



鄧萬華一度聲淚俱下表示，“內政部長”劉世芳說，陸配嫁來台灣就要忠於台灣。她就想反問劉一句話，她為台灣生了三個小孩，一個人幾乎是獨立撫養公公8年。其前夫得了漸凍病到現在7年，在法律上沒有夫妻之實，她仍無償照顧對方。憑一己之力賺錢養他們，她已經為了台灣在賣命。如果她這樣不叫忠於台灣，請劉世芳告訴她，怎樣才叫忠於台灣？



這場人權行動聯盟成立記者會由羅智強召開，邀請包括國民黨“立委”游灝、陳玉珍、前民眾黨“立委”蔡壁如以及陸配、前南投縣議員史雪燕、日前遭“內政部”解職的陸配花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華和多位律師團成員等一起出席。



鄧萬華是在8月1日被鄉公所解職，成為全台首名因“國籍”問題遭解職的陸配村長。鄧萬華來自四川廣元市，1997年嫁來台灣，17年前取得台灣身分證，2022年首度參選學田村長並當選。



鄧萬華在會中講述自己的心路歷程時，一度激動落淚，讓現場人士都非常感慨。她表示，前夫罹病成為漸凍人，她每2小時要回去看顧，兩人有3個孩子，2個還在讀大學，生活負擔很重。如今又沒了村長職收入，只能靠打零工賺錢養家。



鄧萬華說，大約30年前在大陸與丈夫認識，兩人自由戀愛，原本夫妻不打算在台灣生活，後來心軟跟著到台灣。沒想到丈夫6年前罹患漸凍症癱瘓需要照顧，還有3個小孩要養。自己一肩扛起家計，曾做過社工助理、會計、便當店、民宿打工，就算背著30公斤肥料施肥、砍草都願意做。

