沈富雄：台灣自造軍艦軍機　浪費資源、人力

海鯤號潛艦。(照片：台船提供資料照) 中評社台北10月1日電／台潛艦自造前召集人黃曙光日前請辭“國安會”諮委，外界關切潛艦自造原型艦“海鯤號”能否依照合約在11月底前交艦給海軍。對此，前“立委”沈富雄9月30日在政論節目指出，軍艦自造、軍機自造都是死要面子的行為，這是浪費資源、人力，七拼八湊做一些沒有意義的事。



沈富雄9月30日在政論節目《少康戰情室》中表示，如今針對美國對台灣的態度以及大陸軍備進展速度而言，軍艦自造、軍機自造都是死要面子的行為，原先規劃要造8艘潛艦，要面子讓大家稱讚台灣好厲害、自己也會造潛艦，但若完成後，海底下大陸的無人潛艦大概滿地都是。沈富雄強調，這是浪費資源、人力，還要七拼八湊，做一些沒有意義的事。



台灣民眾黨籍台北市議員張志豪則認為，民眾並非反對潛艦自造，但這麼大的計劃攸關“國家安全”以及財政紀律，難道不能規劃好嗎？張志豪強調，若一個時程一個時程規劃好，該整合的系統早該想到要如何整合，怎麼到最後階段要測試，才發現系統無法整合，這是拿“國家安全”開玩笑。



節目主持人趙少康則表示，潛艦自造不容易做，弄了半天，買的東西都是東拼西湊，最終能不能發揮作用都不知道。他也認為，過程中廠商有沒有虛報價格也都不知道，對於新的廠商、新的技術都不知道，要騙就很容易，也會因此予取予求。