黃國昌：民眾黨9日舉辦聯合政府研討會

民眾黨將在9日舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”研討會。（照片：民眾黨臉書） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌日前指示籌組“聯合政府研析小組”，1日公布將在9日下午舉辦“聯合政府與台灣民主的進階嘗試”研討會，黃表示，第一場廣邀各界專家學者深度探討，第二場會緊鑼密鼓籌備中，藍綠不同黨派政界前輩都有拜會，後續希望在論壇上能邀請到他們。



媒體問及，舉辦聯合政府研討會，是否在給中國國民黨主席候選人出考題？黃國昌指出，他不敢，也無意給國民黨出考題，國民黨主席選舉民眾黨不適合過度介入，9日首場是以學者專家為主。他話鋒一轉地說，話雖這樣講，但像今天早上遇到藍委羅智強，羅表達對聯合政府的關心，媒體上也可見郝龍斌表達聯合政府可以從地方政府做起。他知道有非常多藍綠陣營政治人物都對此事關切，我們會努力持續一步步往前推。



黃國昌強調，民眾黨會一直持續推動聯合政府相關議題到2026、2028，更重要的是政治實踐，因為40%的少數政府，透過傲慢違法濫權的施政已把台灣社會弄到四分五裂，真正的修復工程必須跨黨派合作，各地方政府進行。



黃國昌日前指示民眾黨籌組“聯合政府研析小組”時，就曾被外界認為是推動2026、2028藍白合的關鍵字，如今適逢國民黨主席選舉，民眾黨再舉辦聯合政府相關研討會，引起關注。



台灣民眾黨1日中午召開中央委員會議，下午舉行會後記者會說明討論內容，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席。



黃國昌表示，再過9天就是雙十慶典，本是台灣全民團結、展望未來的日子，但今天的台灣卻面臨前所未有的內憂外患，由40%的少數政府讓社會四分五裂，繼續進行政治鬥爭，連台灣的安定，基本人民的需求跟救災都荒腔走板。此關鍵時刻，民眾黨認為聯合政府的理論跟實踐特別的重要，我們決心希望幫台灣找到出路，因此9日下午將正式舉行聯合政府與台灣民主的進階嘗試論壇。