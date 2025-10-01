黃國昌：綠巴不得檢調扣我手機　追殺洩密者

民眾黨主席黃國昌拿起手機說，民進黨人巴不得現在看他的手機誰洩密吹哨。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月1日電（記者 鄭羿菲）綠營持續追打台灣民眾黨主席黃國昌狗仔事件，黃國昌1日指出，民進黨現在在做的事，就是巴不得有一個藉口讓檢調伸手扣押手機看裡面的資料，就像去年對待前民眾黨主席柯文哲一樣，看到底是誰洩密，一網打盡全部追殺，這才是民進黨正在做的事。



台灣民眾黨1日中午召開中央委員會議，下午舉行會後記者會說明討論內容，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶出席。



黃國昌表示，在台灣現在講話都不用證據也不用負責嗎？昨天鏡週刊寫他的姻親設立凱斯國際，到現在沒人要回答是他的哪個姻親設的，從頭到尾胡說八道。現在台灣的媒體傳播是有一種不要臉的媒體，怎麽寫都沒有關係，因為不要臉，所以就寫出毫無事實基礎的東西，接著媒體、側翼、民進黨就見獵心喜，一窩蜂的講。



黃國昌說，怎麽現在台灣的媒體環境變這麽惡劣？然後其他人繼續去講，接著“經濟部”就動起來、檢調動起來，用一個根本沒有東西的東西，當做“國家機器”介入的藉口，這就是民進黨政府現在操作的方式，



黃國昌透露，就跟綠委王義川一樣可笑，去告跟拍的人，據他所知，警察接到案子也很無奈，上面交代要用“國安”規格來辦，查了半天沒有違法，檢察官當然就不起訴了。民進黨一天到晚在搞這些東西，浪費他的時間，浪費他的精力，占據公共輿論的評判，作為晚上政論節目的談資。



黃國昌指出，從去年開始民進黨對待柯文哲的模式，就是有一個藉口，讓“國家機器”能動起來，檢調可以伸手進去，這樣才可以看得到柯文哲的手機中有哪些資訊，這就叫政治監控。就像民進黨人現在巴不得看他的手機裡有哪些資料、看他的D槽有多滿、看誰跟他吹哨的，巴不得要扣押他的手機，看看誰洩密給黃國昌，洩漏了民進黨黑金貪腐的證據，一網打盡全部追殺，這才是民進黨現在在做的。