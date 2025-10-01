民眾黨推聯合政府　羅智強：賴仍想搞對抗

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月1日電（記者 張嘉文）針對台灣民眾黨將啟動聯合政府系列論壇，希望緩解台灣政治對立，中國國民黨主席候選人、國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，賴清德現在面臨少數執政困境，聯合政府的確是一個解決方式，但賴完全沒此想法或精神，對“國會”對抗的作法也沒改變，與在野黨領袖會面也不見他遞出橄欖枝，顯然還想繼續走對抗的路。



民眾黨今天下午宣布啟動“聯合政府”系列論壇，將於10月9日舉行首場活動，強調將以中長期制度改革推動跨黨合作，緩解台灣政治對立。



羅智強對此受訪表示，賴清德面臨少數執政困境，其實有兩條路徑可以解決，其中一個就是聯合政府，也就是既然沒辦法取得“國會”多數，就要按照聯合政府作法跟精神，想辦法跟在野黨在政策、行政事務上合作，這確實是解決少數執政困境的方式。



羅智強說，但賴清德完全沒有聯合政府的想法，例如在重要人士的提名，從來不跟在野黨有任何商量；大法官的人事徵詢上，應該尊重在野黨的意見、其他多數黨的意見，但賴清德寧可癱瘓大法官機制，也不願回到“總統”提名、“立法院同意”的“憲政”精神。



羅智強認為，到目前為止，賴清德對“國會”對抗的作法並沒有改變，對於要怎麼從朝野和諧為台灣做事出發，賴清德完全有想要改變的想法跟善意，顯然還想繼續走對抗的路。



對於朝野政黨領袖是否有可能會面？羅智強認為，橄欖枝是雙向的，賴清德如要和在野黨主席進行“國是會談”，這本來就是有益社會的事情，他如果當選國民黨主席，當然是保持開放態度，可能是即便他有這想法，但也沒看到賴清德有打算遞出任何橄欖枝。