晶片台美五五分　中經院：特朗普任內不可能

中華經濟研究院。（中評社 資料照） 中評社台北10月1日電／美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日拋出“台美晶片製造五五分”構想，主張美國與台灣各自承擔全球一半晶片生產。台灣中華經濟研究院副院長陳信宏今日受訪表示，想法“非常不切實際”，單就台積電美國建廠進度來看，在美國總統特朗普任內，絕對不可能達成台美晶片製造五五分目標。



美國商務部長盧特尼克9月底受訪時表示將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造五五分的構想，也就是美台生產各半；他也拋出“矽盾”的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。



根據《中央社》報導，陳信宏今天表示，台美晶片製造五五分構想非常不切實際，首先，台積電目前在美國亞利桑那州有3座廠，有已經完工的廠，也有正在興建中，即便台積電承諾美國總投資金額將達到1650億美元，新的投資計劃尚未完全啟動，因此要達到台美晶片製造五五分，“我相信在特朗普的任內，這件事情絕對不可能達到”。



陳信宏指出，台積電目前沒有被取代的可能性，因為三星的美國廠尚未完工，即便日本半導體製造商Rapidus具備2奈米能量，地點也是在日本北海道，Rapidus未來若要進入美國市場，同樣會有關稅壓力存在。