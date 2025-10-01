阿里山百合花季登場　荷蘭新品爭奇鬥豔

第2屆“阿里山百合花季”10月1日登場。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義10月1日電／第2屆“阿里山百合花季”於10月1日正式揭幕，今年活動延長至為期一個月，並引進多達40種來自荷蘭的百合花新品種，在阿里山高山溫室中盛放不採收，讓遊客沉浸式體驗百合花的壯麗與柔美之美。



活動發起人為嘉義縣阿里山百合生產合作社理事主席夫人蕭燕月，她曾遠赴荷蘭參訪當地花卉展，“回國”後致力推動阿里山百合花季，促進在地花卉產業升級與觀光轉型。



承接產業的二代花農郝黎明及葉芝瑜在外累積經驗後選擇返鄉，在今年成立“朵映文創工作室”。團隊以阿里山百合為根本，結合設計、活動策劃與品牌行銷，期望將百合花卉產業轉型，讓更多人親近百合之美。



郝黎明表示，朵映文創團隊與合作社的目標是打造台灣專屬青創百合花品牌。去年首屆百合花季短短6天內吸引千人到訪，今年活動將拉長展期並擴大宣傳，預計可吸引超過3000名遊客上山賞花，盼藉由花季帶動觀光發展。活動地點位於阿里山鄉樂野村，鄰近阿里山鄉公所。



嘉義縣政府勞工暨青年發展處表示，縣府積極推動青年創業政策，透過補助計畫與輔導課程協助青年創業。“阿里山百合花季”即是青年創意結合在地文化的成功範例，展現地方產業轉型的無限可能。