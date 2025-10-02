洪秀柱出手　國民黨主席選舉掀漣漪

9月27日中天電視舉辦第二場國民黨主席辯論會。（中天電視提供） 中評社台北10月2日電（評論員 林淑玲）中國國民黨主席選舉10月18日決勝負，台北市前市長郝龍斌、前“立委”鄭麗文呈現捉對廝殺。前主席洪秀柱日前針對她支持郝龍斌的說法發出嚴正聲明駁斥，強調不選邊，凡是堅守九二共識“兩岸同屬一中，謀求兩岸統一”理念人選，自己都樂見其成。洪秀柱的聲明也讓兩岸路線差異在這場黨魁選戰中浮現。



本屆國民黨主席選舉共有台北市前市長郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源和前“國代”蔡志宏等6位候選人。前“立委”郭正亮近日爆料，看過一份國民黨所做、但不能公開的民調，目前有兩位候選人相當接近，其中“有一個大戶黨員組織強，有一個網路民調超強”。



在白熱化的競爭中，最近較明顯的現象是，郝龍斌獲得眾多地方派系、藍軍縣市長支持；中生代鄭麗文與羅智強都在衝刺，羅有馬英九相挺，網路聲量高的鄭麗文近日拜會王金平、三三會理事長、台玻董事長林伯豐等展現非凡實力。



洪秀柱日前公開否認支持郝龍斌的說法，在黨內掀起漣漪。



洪秀柱代表黨內深藍、統派聲音。9月27日郝龍斌於中天新聞第二場國民黨主席辯論會拋出兩岸論述，洪秀柱隨即在第二天嚴正表態，支持“兩岸同屬一中，謀求兩岸統一”理念的人，明顯意有所指。



當天郝龍斌提到大陸關係是“和中但不舔共”，“要開放對話的話，大陸要尊重‘中華民國′存在的事實，大陸也要告訴我們，九二共識不等於一國兩制，但是這樣的善意目前沒有看到，所以現在對話很困難。”



除了927這場辯論，《上報》9月25日也刊出郝龍斌專訪，他雖狠批民進黨“抗中保台”根本是騙局；他也提到，過去很好的兩岸對話基礎就是“九二共識、一中各表”，對等跟尊嚴很重要。如果中國大陸不承認“中華民國”的存在，這樣對台灣而言既不對等也不尊嚴，那他也會試著尋求其他對話的基礎。