林碩彥：美喊晶片五五分突顯美無力協防台灣

曾在半導體產業工作長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月2日電（記者 盧誠輝）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日拋出“台美晶片製造五五分”構想，主張美國與台灣各自承擔全球一半晶片生產。曾在半導體產業工作長達15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，這充分顯示美國並沒有把握，甚至可能也沒有能力協防台灣。



美國商務部長盧特尼克日前受訪時表示將與台灣達成貿易協議，他已持續對台灣積極遊說晶片製造“五五分”的構想，也就是美台生產各半。他也另外拋出對“矽盾”的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。



林碩彥認為，中美貿易戰早已聚焦在半導體產業，而台美貿易協議最終也同樣聚焦在晶片，因為得台積電者得天下，美國的策略就是將半導體政治化，運用政治手段對台積電鯨吞蠶食，主要目的就是為了鞏固美國世界霸權的地位。



他強調，從台積電董事長魏哲家3月赴白宮和美國總統特朗普一起開記者會宣布，台積電將投資1千億美元在美國設廠後，美國就已毫不掩飾想要掠奪台積電的野心，後來更以對等關稅來威脅，另一方面又透過AIT（美國在台協會）拋出“台灣地位未定論”來利誘，這一連串的動作都一再地證明，美國其實並沒有把握，甚至可能也沒有能力協防台灣。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥提到，美國對台積電的野心是有脈絡可循的，魏哲家今年3月在白宮宣布加碼投資1千億美元後，特朗普原本還很得意地把台積電赴美投資可以創造多少就業機會，當成上任後的重要政績來大肆宣揚，但後來隨著特朗普宣布對全球發起無差別式的對等關稅戰後，就已注定台積電將成為台美貿易談判的俎上肉。



他說，尤其從今年8月台灣對美關稅被宣布是20%開始，特朗普更是動作頻頻，一下在受訪時宣稱台積電將赴美投資3千億美元，一下又說台積電必須入股英特爾49%，一下又宣布要對半導體課徵100%關稅，衹有已經將生產線搬到美國或已做出相關承諾的半導體公司可以免除關稅，後來更喊出要對進口到美國的半導體課徵最高300%的關稅。