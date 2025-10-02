羅智強：國民黨不會坐視台積電毀在賴手上

國民黨主席候選人、藍委羅智強接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）針對美國提出台灣晶片製造要美台“五五分”的說法，1日從美國結束談判返台的“行政院副院長”鄭麗君說，這是美方的想法，台灣談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，沒有討論，也不會答應這樣的條件。中國國民黨主席候選人、國民黨立法院黨團書記長羅智強向中評社表示，國際戰略的定位錯誤，必然導致台灣生存發展的地基流失。



羅智強說，民進黨執政在兩岸關係上搞到兵凶戰危，失去了在對陸和對美關係上的等距，手上沒有籌碼，當然會導致今天美方予取予求的結果。所以兩岸關係還是要好好經營，取得一個平衡，就不用單邊倒依靠美國。



談到如果台美的關稅協議真出現類似五五分這樣的條件，在野的國民黨應該怎麼做？



羅智強說，國民黨會堅守中華民國利益，台灣利益至上的原則，所以立場一定會堅定，台積電是國民黨執政時培養發展出來的，絕對不會坐視這個好不容易打下的經濟閃耀成果毀在民進黨手上。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日受訪表達，台灣晶片製造要與美國“五五分”的說法，引發台灣社會疑慮。



羅智強對此接受中評社訪問時表示，以前國民黨執政採取的所謂美中台三邊等距的戰略，就是他一直強調的，和中國大陸交往，就是跟美國交往的籌碼，和美國交往就是跟中國大陸交往的籌碼，但現在失去了三邊的等距，必然導致美方的予取予求。



這樣的結果，請問台灣目前有什麼底氣來和美方在談判上喊牌？羅智強說，台灣現在手上沒有籌碼，所以美方會有這樣的看法和主張，是因為美國總統特朗普上任後，採取美國利益至上的政策，所以在談判上會先掂量你手上的籌碼，你沒有籌碼，當然他就可予取予求。