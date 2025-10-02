台官員稱不同意晶片五五分　殷乃平：太天真

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／美國商務部長盧特尼克拋出台美先進製程產能五五分構想，“行政院副院長”鄭麗君1日返台，強調不會答應。但半導體專家表示，華府透過媒體、專訪放話，且緊扣“國安”議題，鄭麗君的回答似乎還在狀況外。學者指出，台灣若不同意，美方仍有許多手段讓台灣不好過。政治大學金融系教授殷乃平示警，政府不要太天真。



根據《中時新聞網》報導，多家外媒昨引述鄭麗君的說法，稱有關美國對台灣出口產品徵收關稅的討論“取得了一些進展”，並稱是台灣對美方說法的反擊。CNN報導也指出，目前尚不清楚台積電是否參與了美台之間的談判。



智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智指出，談判團提到與美方沒有談到晶片五五分的部分，代表的是美方認為沒有必要談判，也就是說台灣可以爭取更好條件的機率下降，接下來就會是產能需求的配置變化，甚至半導體關稅都會稍微被影響。



至於美方會如何壓榨台灣？政治大學金融系教授殷乃平預測，美國可能會把腦筋動到半導體技術轉移，並透過232條款等，逼迫半導體上下游廠商供應鏈赴美投資、整合。他示警，政府不要太天真，當台灣沒有利用價值，美國為了謀取中國大陸的商業利益，台灣恐怕被丟包。



殷乃平表示，美出言說出五五分，無疑露出真面目，美方已經亮出刀來，若台灣不善用技術領先來作談判優勢、討價還價，還抱持天真態度，以為“依美”就能獲得軍事上保護，恐怕將被美國壓迫榨取到一滴不剩。