特朗普要求陸買大豆　翁履中分析美中角力

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／美中角力正進入微妙轉折，台灣恐意外成為犧牲品。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中2日在臉書發文指出，美國總統特朗普為鞏固農業州選票，準備在亞太經合組織（APEC）峰會與大陸領導人談判，要求北京恢復大量採購美國大豆，甚至不惜動用關稅收入補貼農民。當特朗普用選票衡量國家利益，大豆的重要性恐在政治現實中超越半導體，台灣若繼續沉默，將難逃被“軟土深掘”的命運。



翁履中表示，特朗普近日表示，將於亞太經合組織（APEC）峰會期間要求中國大陸恢復大量購買美國大豆，並強調若中國大陸因談判原因拒買大豆，將動用關稅收入支援美國農民。消息一出，大豆期貨一度上漲近2%。



翁履中說，從資料中可以看到，中國大陸是全球最大的大豆買家，去年美國出口至中國大陸金額超過120億美元，但今年新行銷季迄今，中國大陸尚未採購任何美國大豆，創下1999年以來首見。共和黨農業州選民對此高度關切，特朗普則把矛頭指向拜登政府，批評現任政府無力兌現第一任期的中美貿易協議。



然而，這波大豆議題背後也牽動台灣敏感神經。翁履中指出，近來華府對台動作引發不安，7月美方拒絕賴清德過境紐約，9月又暫緩一項超過4億美元的軍援計劃；更有外媒報導，北京向美方施壓，要求將“不支持台獨”改為“反對台獨”。同時，美國商務部長曾公開要求台灣將更多晶片產能轉移至美國，遭台北拒絕，顯示談判拉鋸激烈。



翁履中點出，美國政府內部近期也浮現“戰略收縮”的聲音，有政策備忘錄建議重回“現代版門羅主義”，將重心放在美國本土安全與西半球，而非印太地區。這種轉向使美中台間的力量平衡更不確定。



翁履中表示，對特朗普而言，政治算盤極為單純，誰能帶來選票、誰能施壓，他就會回應。美國農民有強大的遊說與政治影響力，能逼迫政府出手；但台灣缺乏能撼動美國國內政治的槓桿，僅能依靠華府善意與國際輿論。“在交易式政治下，半導體的戰略價值，不如大豆背後的選票價值。”