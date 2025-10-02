綠名嘴扯軍方進駐恐挖災民私房錢　藍痛批

陳柏惟稱軍方進駐恐有災民私房錢被挖難究責。楊智伃痛批污辱“國軍”，惡劣至極。（楊智伃臉書） 中評社台北10月2日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤災況嚴重，綠營趁機用輿論戰狂攻花蓮縣政府救災不力。中國國民黨籍台北市議員鍾沛君質疑“中央”失職害命，且沒有災民因便當不足餓死，反遭綠媒鋪天蓋地霸凌。國民黨發言人楊智伃反擊，前“立委”陳柏惟稱“國軍”進駐恐有災民私房錢被挖難究責，痛批陳污辱軍方，惡劣至極。



楊智伃1日在臉書發文指出，陳柏惟失言羞辱“國軍”！影射“國軍”未救災是因為恐偷災民私房錢無法咎責？鍾沛君就事論事，綠營大啃人血饅頭斷章取義！花蓮發生天災，全台灣人民的心都在花蓮，國民黨更感謝許多鏟子超人前往花蓮為花蓮救災盡心盡力。但面對天災，“中央”地方更應該同心協力，好好針對防範以及救災過程討論合作，可是很悲哀的是，綠營到現在仍在運用大罷免大造謠的手法來對付真正想要好好檢討、救災的人。



楊智伃表示前日在政論節目上，鍾沛君更變成綠營大舉進攻造謠的對象。回看節目，綠營名嘴不斷針對所謂超高數額的“一萬個便當”沒發給民眾不斷跳針攻擊花蓮縣府。可是卻不願面對，“中央”在發生災情時要求地方政府在不到24小時內從撤離600人要求擴大到8600人的天大難題。



楊智伃續指，民眾愛心捐助便當固然可貴，但災情現場大型器械、救災通道也非常重要，輕重緩急之間必須有所權衡，民進黨身為執政黨，本應該協助調度，如今卻為了政治鬥爭，把民眾的愛心與現場救災通道的需求相互對立，實在惡劣至極。



楊智伃痛批，現在在災後復原的過程，仍需要“中央”地方一起努力，可是我們在過往面對風災的經驗看到，莫拉克風災“國防部”當時的政府出動50萬人次的“國軍”，全面接手民間救災工作，去做後面的後續復原的工作。然而陳柏惟卻在節目上為了護航“賴政府”，污辱“國軍”，影射“國軍”的全面進駐，可能會有災民私房錢被挖無法咎責的爭議？