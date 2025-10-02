吳子嘉研判柯文哲動態　可能投身2028

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／前台灣民眾黨主席柯文哲因京華城案遭台北地檢署求刑28年6月，日前以7千萬元新台幣交保，對於柯文哲是否會投身2028大選。《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日在網路節目表示，他的律師判斷，柯文哲可能判處3年以下。如果柯文哲被判3年以下的話，柯文哲可能就會直接拚2028大選，沒有藍白合這回事了。



有網友1日在網路節目《董事長開講》問到，如果藍白分裂了，誰會接到這股力量，對藍還是綠更好呢？吳子嘉表示，如果柯文哲的貪污案成立，刑期10年以上起跳，就不能選舉。不過，他的律師陳振東跟他說，柯文哲可能判處3年以下。這問題就大條了，柯文哲如果要選2028大選，柯文哲若被判3年以下，因為他已經被羈押1年，若假釋，柯文哲只要再進去關個半年就能回來了。



吳子嘉覺得，柯文哲的存在與否，才會影響到民眾黨主席黃國昌的存在與否。柯文哲有可能會存在，因為如果他判刑3年以下，柯文哲可能就會直接拚2028大選，到時也許就沒有藍白合這回事。因為小草挺柯文哲，再選一次又何妨。



吳子嘉認為，2028大選是否三強鼎立？就不一定了，怪事會發生。到時柯文哲怎麼會當國民黨候選人的副手，這是不可能的事情。如果年底到明年初，柯文哲判刑3年以下的話，國民黨在推動藍白合的人，恐會滿臉豆花，包括他自己也是。