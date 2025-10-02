民進黨團群組有政務官　蘇一峰用16字痛批

對於綠委想利用花蓮洪災攻擊縣府，蘇一峰發文痛批。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北10月2日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成嚴重死傷，民進黨籍“立委”王定宇當時在民進黨“立法院”黨團群組內，建議“行政院”釋出具殺傷力消息”，攻擊花蓮縣政府，發文內容遭外流。綠委陳亭妃證實，該群組有81人中，包含“立委”、政務官員與黨團助理。胸腔科醫師蘇一峰表示，政務官本來是為全民服務，結果變成幫“黨國”服務，為了黨要製造更大的殺傷力攻擊，他不禁表示，“ 廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿”。



蘇一峰1日在臉書發文表示，黨國不分的極致，文官體制被破壞殆盡，民進黨“立委”自爆，Line群組當中“81人群包含政務官跟民進黨委員”，台灣政務官本來是為全民服務，結果變成幫“黨國”服務，為了黨要製造更大的“殺傷力攻擊”，“ 廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿”。



網友留言表示，“2028下架民進黨、“台灣未來堪憂⋯⋯”、“防災如果有改路名這麼積極的話，就不會有那麼多亡魂了！“賴政府”花大錢的防禦韌性是在幹嘛的？”、“黨國機器不演了”、“賴政府”執政無能，酬庸治國，物以類聚，死性不改”、“真的很不應該，監督者與被監督對象沆瀣一氣”、“BNT疫苗事件還要靠民間購買請求政府同意，就該下架民進黨”、“純粹是民進黨想利用救災拚選舉割韭菜，在野聯盟還要繼續大氣嗎？”、“民進黨執政時期2016開始，整個公務人員體系，已經被毀到不行”。