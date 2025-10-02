柯吃播館長月餅　曝看守所食物只為求生存

“館長”陳之漢近期寄送月餅給民眾黨公職，柯文哲1日開箱並上演吃播秀。（摘自柯文哲YouTube） 中評社台北10月2日電／涉嫌京華城案交保的台灣民眾黨前黨主席柯文哲，10月1日在社群媒體上開箱網紅館長的月餅禮盒，對於食物的評價仍和過去一樣口拙想不出稱讚之詞，僅表達“好吃就好”。他還說，問他不準，“我連監獄裡面飯都可以吃完，你知道多厲害，因為捨不得浪費”。



民眾黨前黨主席柯文哲被羈押禁見一年後，在今年9月5日以新台幣7000萬交保，之後北檢宣布不再抗告，柯終獲自由身。“館長”陳之漢近期寄送月餅給民眾黨公職，柯文哲1日開箱並上演吃播秀。



綜合台媒報導，影片中幕僚問，“你知道這是什麼嗎”？柯文哲說，他看到“Notorious”，是館長的商品商標。“我現在知道了啦，被黃國昌嘲笑以後，現在知道館長的健身房，叫成吉思汗，賣東西的品牌就是Notorious，中文叫惡名昭彰”。柯還說，因為人家都叫他館長，“應該叫館長健身房”。



接著柯文哲開箱館長寄來的包裹，大紅大紫月餅禮盒，接著拿起芋頭口味的就開始吃。面對幕僚詢問“你覺得好吃嗎”？柯未正面回答，僅問說，“原產地是哪裡？”、“是大甲還是還是哪裡”？



幕僚則追問，不能迴避，“好不好吃”？柯文哲表示，“我吃什麼都很好吃，所以問我說不準”。接著幕僚要求要想20個字的形容詞，不能再負面工商。柯想了想說，“價廉物美，好吃就好”。



柯文哲則笑說，自己吃什麼都覺得好吃，問他不準確。柯文哲表示，自己連監獄裡面的飯都可以吃完，就知道有多厲害，這是因為他捨不得浪費。幕僚問，這有比監獄裡面的東西好吃嗎？柯說，監獄那個是為了求生存，反正他都不會浪費。最後，柯說排個時間到館長的健身房去看一下，因為館長才在籌備的時候，他就被抓去關了。