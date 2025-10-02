郭正亮看政治人物好感度　為何沒蕭美琴？

郭正亮。（中評社資料照） 中評社台北10月2日電／《遠見》2025年台灣政治人物好感度排名，中國國民黨籍台中市長盧秀燕以6.36分居冠，國民黨籍台北市長蔣萬安以6.14分居次，蔡英文以5.99分排第三，賴清德則跌幅最大，以4.57分排第五。前“立委”郭正亮1日在政論節目表示，蔡英文絕對不會再從政，現在去調查蔡英文，真的很怪。為什麼沒調查蕭美琴？而且蕭美琴的分數很可能比賴清德高。



根據《中時新聞網》報導，針對《遠見》台灣政治人物好感度排名，郭正亮1日在政論節目《綠也掀桌》被問到，為什麼第三名會有蔡英文？郭正亮表示，這非常不合理，蔡英文絕對不會再從政，我們太瞭解這個人了，她只是會碎碎念，可是不會真的再從政。她本來就不想從政，她是不小心的，這個人多討厭政治。所以現在去調查蔡英文，真的很怪。



郭正亮說，如果民進黨2026年大敗，黨主席就輪到蕭美琴或陳其邁，為什麼沒調查蕭美琴？而且蕭美琴的分數很可能比賴清德高。



主持人問，2028會換賴清德嗎？郭正亮認為，就要看2026縣市長選舉結果，賴清德已經考慮到這一點，所以才會把徐國勇拉上來當民進黨秘書長，他的算計就是退居第二線，比較不會受傷，所以最近賴清德《美麗島電子報》的民調回升1.5個百分點。



郭正亮指出，蔡英文執政時曾400多天沒開記者會，賴清德若黨主席不下台，就要徐國勇是隻鬥雞，就讓他去吵，吵到最後，即使把台南也搞掉了，就算他害的，不是賴清德害的，所以到時黨主席不用下台，徐國勇下台就好了。