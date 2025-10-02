台灣將助美建科學園區　打造半導體供應鏈

鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／台“行政院副院長”鄭麗君率團赴美進行第五輪實體諮商，針對台灣半導體供應鏈赴美投資策略進行討論，1日返台。媒體報導，在此次談判中，美方已初步同意提供土地，協助在美國建立“台灣模式”園區，以打造完整的半導體供應鏈生態系統。



《工商時報》報導，台灣水電及土地資源漸趨飽和，半導體產業認同政府對美承諾輸出設置“科學園區模式”經驗，“以大帶小”建立半導體供應鏈生態系。據悉，美方初步同意提供土地打造“台灣模式”，提供土地、水電及員工簽證，至於類台灣科學園區成功關鍵的“一站式服務管理”，有待與美方繼續洽談。



本次台美最主要是針對232條款項目及內容談判，均與對等關稅降稅及供應鏈合作相關，鄭麗君2日擬召開記者會對外說明。督導產業政策及中小企業的“經濟部”政次何晉滄首度隨團赴美諮商，針對有些232條款項目台灣爭取優惠待遇及與半導體有何關聯，隨時補充說明。



在美國政府提出“晶圓代工五五比”目標後，台積電攜手供應鏈赴美投資已成為確定方向。為避免台灣廠商各自為戰，政府積極推動整體規劃。消息人士指出，若能促成類似台灣科學園區的模式，將可透過政府力量降低政治及成本壓力，有利於爭取政策資源與補貼，包括州政府稅賦減免及基礎設施投資等支援。



對於園區營運模式，台方希望複製台灣科學園區最關鍵的“一站式服務管理”制度。由於美國商務部長盧特尼克及美國貿易代表葛里爾未曾實地考察台灣科學園區運作模式，美方表示將盡力協助落實台灣模式。



園區規劃中還包含人才培育與技術合作計劃，將仿效台灣經驗與當地大學、研究機構合作，作為培育美國供應鏈人才的重要管道。此外，園區模式也可一次帶動材料、設備、零組件、檢測等廠商進駐，確保台灣供應鏈的完整性與競爭力。