國民黨主席選舉6候選人　今首同台辯論

彰化縣國民黨團9月29日下午於彰化縣議會舉行地方黨務人士座談會，國民黨主席候選人卓伯源（右一）、鄭麗文（右二）、郝龍斌（右三）、羅智強（左三）、蔡志弘（左二）、張亞中（左一）。（照片：卓伯源臉書） 中評社台北10月2日電／中國國民黨主席選舉將於18日投票。《TVBS》、《聯合報》於2日共同舉辦“中國國民黨黨主席選舉辯論會”，六位國民黨候選人“立委”鄭麗文、彰化縣前縣長卓伯源、台北市前市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、前國代蔡志宏、“立委”羅智強（按抽籤發言順序），將首度全員到齊同台辯論。



《TVBS》政論節目主持人錢怡君將主持整場辯論會，媒體提問環節，將由《TVBS》新聞部副理樊啟明及聯合報新聞部副總編輯蔡惠萍擔綱，全程包括申論、媒體提問、交叉詰問、結論四個階段，歷時2個半小時。



為促成六位國民黨候選人同場辯論，《TVBS》與《聯合報》也特別邀請六陣營幕僚進行會前協商，同意所有進行流程並當場簽署參與辯論同意書。



《TVBS》與《聯合報》表示，之所以要舉辦這場辯論會，主要目的是想要讓各候選人都能暢談理念，透過陳述與對話，增加更多溝通機會，並讓真理愈辯愈明。兩家媒體都願意扮演最恰適的平台，增進民眾對每一位候選人的認識，同時也感謝六位國民黨候選人願意共同參與辯論。