台美晶片五五分　綠黨團：鄭麗君已表達立場

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前提到，台美晶片製造比五五分的構想，“行政院副院長”鄭麗君1日表示從未承諾及談過、也不會答應。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱2日重申，鄭麗君已表達基本的立場，參與談判的過程也清楚向社會大眾表達。



針對台美晶片五五分，鄭麗君5度赴美談判，1日返台後澄清強調，這是美方的想法，台灣談判團隊從來沒有做出“五五分”的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，絕對會審慎以對。而此次主要是要爭取調降對等關稅且不疊加原來的稅率，以及232條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方的貿易代表署以及商務部，都進行了具體的討論也有一定的進展。



民進黨團2日在“立法院”黨團辦公室舉行2場救災、回應輿情記者會，由鍾佳濱、綠委李坤城等人出席。



鍾佳濱回應，鄭麗君1日原本預定在“行政院”開記者會，但後來直接在機場表達這次美國對等關稅談判的基本立場，鄭麗君也將參與談判過程都清楚地向社會大眾說明，接續也留待鄭麗君來回應。



媒體問，民進黨選舉對策委員會為布局2026年縣市長選舉，盤點22縣市的潛在人選，並拍板“徵召區”設有“遺珠條款”，將開放一段時間，讓有意爭取提名者報名，以避免遺珠之憾，相關條款預計報請中執會通過後公布，2026民進黨新北市長人選蘇巧慧、林右昌是否適用？



鍾佳濱回應，選對會昨天有開會，相關議題都由黨中央回應會比較適宜。



媒體追問，民進黨團日前爆發群組外洩事件，中國國民黨籍“立委”吳宗憲認為政務官應行政中立，怎可在黨團群組，應立法規範。鍾佳濱說，吳宗憲是有法律背景的，請先將行政中立法看清楚。