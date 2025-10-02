台重啟核武？綠黨團駁：沒事實基礎的消息

民進黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月2日電（記者 張穎齊）美國媒體《外交政策》雜誌提出若台灣無法再信任美國，可能重啟1980年代的核武計劃，引發熱議。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱2日回應，對於沒事實基礎的消息、猜測，不用加以理會。



《外交政策》副主編巴默9月30日以“台北該如何應對華府”為題指出，台灣受到美中夾擊，有幾個應對華府的選項，除了暫時聽從美國總統特朗普的主意或透過其他辦法安撫特朗普，最務實的做法還是運用美國國會人脈，對白宮造成保衛台灣的壓力。但他也警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計劃。



民進黨團2日在“立法院”黨團辦公室舉行2場救災、回應輿情記者會，由鍾佳濱、綠委李坤城等人出席。



鍾佳濱聞後皺眉回應，台灣對於防衛能力的自我提升、保護、集體的安全，都非常重視，但對於一些猜測、沒任何事實基礎的消息，民進黨團認為不用加以理會。



媒體問，台灣民眾黨主席黃國昌涉入的疑似狗仔案爭議持續延燒看法？鍾佳濱說，許多人都提出對台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌的收入經費來源、偷拍行為的人員酬勞等，黃國昌都該面對社會、給出交代。



至於藍綠、“中央”與地方近期因花蓮救災頻頻對峙，鍾佳濱也重申，救災不分黨派顏色、地方“中央”，一起團結加油，不必再扯太多口水，大家都要往前看、救災優先。