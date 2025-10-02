示警陳亭妃？前台南議長郭信良涉弊遭起訴

無黨籍前台南市議長、現任市議員郭信良。（中評社 資料照） 中評社台南10月2日電／無黨籍前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與台南市安南區佃西里長高進見，共同向佃西自辦市地重劃業者索賄新台幣650萬元，一審日前宣判郭被判13年。今年4月又傳出他和三地集團董事長鍾嘉村因涉及台南市將軍區光電綠能弊案，遭到台南、高雄檢調聯手偵辦，被以新台幣30萬元交保，橋頭地檢署偵辦後2日偵結，認定郭信良收受鍾嘉村賄款新台幣900萬元，依貪污罪將兩人起訴。



台灣政壇盛傳，要拼民進黨台南市長初選的綠委陳亭妃與郭信良是政治上的親密戰友，陳亭妃為此還曾提告，極力撇清此傳聞，擔憂影響初選。



媒體報導，郭信良因為在市地重劃案中向業者索賄，台南地院2024年11月時，依貪污收賄罪判郭信良13年徒刑、褫奪公權8年，認定他收賄650萬元要沒收，郭信良不服提起上訴。



另一方面，南部地區檢調偵辦將軍區光電綠能弊案時，發現郭信良也疑似收賄，今年4月22日兵分多路前往台南、高雄等相關處所搜索，郭信良及多名涉案人員都被帶回調查，全案朝貪污、圖利等罪方向偵辦，檢察官連夜偵訊後，郭信良被以30萬元交保。



檢方指出，這次調查的核心是台南將軍區一處大型光電場開發案，這是南台灣近年來規模最大的綠能開發計劃之一。初步掌握的情報顯示，三地集團及相關業者可能透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，而郭信良、李偉智等人涉嫌從中協助，為相關廠商“護航”，不排除涉及不法金流往來。



檢察官在後續偵辦發現，郭信良與鍾嘉村有1500萬元不明金流，且懷疑是透過岡山營造負責人朱更楠交付賄款，郭、鍾都宣稱該筆金流是“借貸”，但檢方查出，這1500萬中的900萬最後流入郭信良的相關帳戶，僅有600萬是岡山營造回填土方、整地等工項使用，郭在收到錢後，囑咐服務處李姓主任出面向南市府業管公務員關切、催辦將軍案場之申辦進度，因此認定郭、鍾兩人犯行明確，偵結依貪污治罪條例提起公訴。