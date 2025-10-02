觀光慘澹　中台灣觀光業者組聯盟打團體戰

“台灣中區觀光圈聯盟協會”舉辦成立大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）“台灣中區觀光圈聯盟協會”今天在台中舉辦成立大會，由日月潭觀光圈盟主李吉田擔任首屆理事長。他表示，近期台灣觀光旅遊業景氣不佳，去年境內旅遊平均停留天數創10年新低，並且海外旅客集中北部，中部較為吃力，因此中部7大觀光圈決定整合資源，打團體戰，盼能突破困境。



“台灣中區觀光圈聯盟協會”為全台首個成立的觀光圈聯盟協會，由李吉田號召籌組，並擔任首屆理事長，結合中台灣7大觀光圈，透過跨圈整合、資源共享及強化政府、產業合作，力拼中台灣觀光旅遊發展。2日舉辦成立大會，包括“觀光署”長陳玉秀、國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、國民黨籍南投縣長許淑華、參山風景區管理處、阿里山風景區管理處、日月潭風景區管理處、台中市觀光旅遊局、南投縣觀光處以及各公協會代表共襄盛舉。



李吉田表示，協會將從市場行銷、資源共享、遊程設計到人才培育，全面協助業者加速合作，並透過跨圈串聯提升品牌能見度，打造具國際競爭力的中部觀光品牌。



李吉田強調，協會的角色不僅是業者的互助平台，更是政府與產業之間的關鍵橋梁，能有效縮短溝通距離，讓業者參與政策討論與制度優化。藉由這樣的制度化平台，中區觀光產業不僅能持續發展，更有望推動地方經濟躍升，實現觀光永續的長期藍圖。



許淑華肯定李吉田對觀光旅遊發展的努力，她表示，李吉田擔任日月潭觀光圈盟主，長期推動南投縣的觀光產業發展，是業界行家，期待未來中台灣觀光圈資源整合，大家一同把餅做大，突破觀光業當前發展困境。她也呼籲民進黨政府，應思考如何將海外遊客導入中南部，調整海外遊客集中北部的現象，同時在強化中南部的觀光推展行銷方面，有關的政策方向也要多與地方溝通，希望能夠攜手提振台灣的觀光發展。



陳玉秀則期盼，中區觀光圈將以永續發展為核心，帶動地方經濟成長。她也強調，未來觀光政策推展將由下而上，政府在理解業界及地方需求之下，提供政策工具輔助，希望在協會成立的推動下，未來能規劃更多貼近在地、觸動人心的旅遊行程，讓海內外旅客一來再來。