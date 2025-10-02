李鴻源主張鏟子超人勿進災區　病菌會帶出花蓮

水利專家李鴻源受訪。（中評社 資料照） 中評社台北10月2日電／花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，全台各地超過萬人陸續湧入災區協助救援。不過，水利專家、台前“內政部長”李鴻源表示，若他是指揮官，會希望鏟子超人們不要進入災區，最大的問題就是可能會生病，或把病菌帶出花蓮。



花蓮光復鄉受到洪災重創，大水退去之後，滿街汙泥仍有待清理。近日全台各地的熱心民眾紛紛利用休假日前往災區當志工，因而出現許多“鏟子超人”，甚至有80歲的老伯騎著腳踏車，一路從彰化騎到花蓮，就是為了幫忙清除汙泥。



綜合台媒報導，李鴻源指出，民眾有很多種方法可以幫助災民，“中央”應該呼籲大家，沒有專業的人請勿前往。軍方工兵部隊擁有專業機具，救災效率遠高於人力，且軍方具備完善的後勤補給系統。看見鏟子大軍前往光復救災，真的覺得台灣人很善良也很可愛，相當感謝他們。



但李鴻源接著說，若自己當指揮官就不會讓鏟子大軍進入，因為首先要考慮到裝備問題，一萬多個人進入災區吃喝拉撒睡，若裝備不足，相當容易被感染，更可能把病菌帶出花蓮。災區開始有傳染病出現，加上救災時一定會出現受傷，屆時外科、內科醫師都需要。



李鴻源提醒，再過不久，災民就會回到現實，發現什麼都沒了，屆時可能出現輕生潮。而這些都是當初災害發生，就已經要先擬定預防。



事實上，確實有網友聲稱從災區回來之後，出現身體不適的狀況。



疾管署提醒，民眾清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口汙染情形，以利醫師診療。