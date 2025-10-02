花蓮洪災要究責　藍嗆卓榮泰敢檢討劉世芳？

國民黨召開“綠營趁救災搞仇恨大造謠，關鍵時間序曝光，卓榮泰敢不敢自我檢討？”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北10月2日電／花蓮光復鄉受馬太鞍溪堰塞湖溢堤重創，截至目前仍在災後復原中，近期中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚遭外界多所批評，“行政院長”卓榮泰日前說要究責。中國國民黨2日上午召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，9月21日當晚6時就已決策要擴大撤離，依機制當天就應及時通知並發布紅色警戒通報單，“內政部”竟然拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報，造成13個小時的通知應變延遲，卓榮泰高喊檢討究責，“就問你敢不敢自我檢討，敢不敢檢討‘內政部長’劉世芳重大的失職”？



國民黨2日上午召開“綠營趁救災搞仇恨大造謠，關鍵時間序曝光，卓榮泰敢不敢自我檢討？”記者會。



凌濤表示，“農業部”林業署9月21日“馬太鞍溪堰塞湖預警應變措施”關鍵報告中，預估可能於10月下旬壩頂溢流，稱目前沒有壩體加速破壞溢流沖刷的現象，但情勢變化相當快速，“行政院”沒能積極掌握，決策慢半拍還想推鍋花蓮縣政府。



凌濤說，報告中寫明撤離通報紅色警戒的機制，若經各項監測情資有壩體滲流破壞的疑慮，應提早（最晚於當天下午4點前）發佈紅色警戒通報單。9月21日當晚6時就已依照台大團隊建議，決策擴大撤離到1800戶、超過8000人，6時開會結束就應馬上通知，但“內政部”竟然到晚上將近9點才把撤離人數通報上升傳給花蓮縣政府，也並未同時發佈紅色警戒通報，拖到隔天早上7點才發佈紅色警戒通報單，總計延誤黃金13個小時的關鍵時間。



凌濤質疑，當晚6點就已經知道事情有變，應該要提早發佈紅色警戒通報單，為什麼要等到隔天早上7點？難道是要等“行政院”官員上班嗎？根本是僵化的官僚殺人。此外，如果林業署清楚載明當天就應該發佈紅色警戒單，但是否並未讓“內政部”及時知道，以至於“內政部”直到晚上9點才通知花蓮縣政府，難道不是“行政院”內部橫向聯繫出現重大問題？第三，“內政部”獲得林業署跟台大的決策資料之後，竟然沒有同步發紅色警戒單，是不是“內政部長”劉世芳在推脫卸責閃躲？