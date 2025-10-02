賴瑞隆高雄初選政見會　划SUP立槳秀活力

綠委賴瑞隆還換裝划SUP立槳來安排入場，展現自己曾是運動員的活力。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月2日電（記者 蔣繼平）爭取民進黨高雄市長初選提名的綠委賴瑞隆2日在高雄舉辦首場政見記者會，以“亞洲新灣區3.0：啟動大亞灣計劃”作為市政願景。除了強調延續高雄港灣的發展，賴瑞隆會前還換裝划SUP立槳，來安排入場畫面，展現自己曾是運動員的活力。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選，競爭激烈，對手國民黨則是早已定於一尊的藍委柯志恩。



賴瑞隆2日在高雄舉辦“亞洲新灣區3.0：大亞灣計劃”政見記者會，地點選在亞果高雄愛河灣會所，產學界人士約50多人出席。民進黨籍高雄市議長康裕成、議員李喬如、簡煥宗、黃彥毓、何權峰、湯詠瑜，及想選議員的尹立、黃偵琳等人到場。



亞灣區是高雄港周邊重大開發計劃，從民進黨籍前高雄市長陳菊推動“亞灣1.0”完成高雄展覽館、高雄市立圖書館總館、高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄軟體園區等5大建設。再到陳其邁以“亞灣2.0”推進智慧港灣與國際企業進駐。



賴瑞隆表示，高雄即將迎來亞灣3.0的時代，城市已經擁有更多戰略條件，包含205兵工廠完成遷建、台積電落腳楠梓、捷運黃線啟動、高鐵進入高雄火車站、捷運紅線延伸至林園等，眾多建設推動高雄升級，也是再造國際競爭力的契機。



到場的康裕成說，自己歷經陳菊和陳其邁市長任內的亞灣轉變，期盼延續遠見規劃，共創大高雄繁榮。中山大學國際金融研究學院院長郭志文、中山大學西灣學院院長王宏仁也共同表達對高雄有實力超越台北成為新的亞洲金融發展中心的肯定。



賴瑞隆強調自己曾歷任市府建設局、“觀光局”、新聞局與海洋局，是目前唯一具有完整市府歷練的人選，他也向市民喊話“未來高雄的發展，請放心交給我”。他也在開場時安排於遊艇碼頭以划SUP立槳的方式入場，展現自己是運動員的本質。