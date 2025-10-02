國際旅客人數未達標　台官員稱努力中

觀光署長陳玉秀致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）台灣出入境觀光客呈現嚴重逆差，官方原定今年度要達到國際旅客來台千萬人次目標，先前下修至900萬人次，“觀光署”長陳玉秀今天被問到900萬人次是否有信心達標，回應表示，“努力中”，她解釋，今年下半年有太多突發變數，包括關稅問題、匯率問題還有天災頻傳等因素，都會影響國際旅客來台意願，所以團隊會持續努力，希望能達標。



根據統計，今年上半年國際旅客來台人數僅419萬人次，“觀光署”預期，千萬人次目標難達成，但900萬人次應沒有問題，去年國際旅客來台人數約785萬，希望今年能更進步。



陳玉秀2日出席“台灣中區觀光圈聯盟協會”成立大會，針對今年國際旅客來台人次能否達到900萬人次受訪表示，還在努力中，因為今年第3季確實遇到一些困難，首先是美國對等關稅的問題，使得全球觀光業都受影響，因為經濟動盪，導致很多人觀光旅遊意願將低，所以今年7到9月份觀光旅遊狀況確實比過去較差，目前看起來第4季的狀況有轉好。



此外，陳玉秀提到，台幣匯率走強的問題，也導致台灣在發展觀光方面，競爭力稍顯不足，再加上今年下半年的颱風、水災等天災頻傳，也讓海外遊客擔心赴台灣旅遊的安全性，都是負面變數，不過團隊會持續努力，還是希望能達到目標。