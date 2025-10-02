晶片五五分排擠台積電擴台中廠？盧秀燕回應

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月2日電（記者 方敬為）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）宣示，在任內會確保台灣生產的四成晶片製造回流至美國，最終目標是“美台晶片生產五五分”。有業界人士認為，美方宣示恐怕排擠台積電在台擴廠計劃，多位台中市議員今天對台積電中科二期擴廠計劃是否照計劃提出質詢，國民黨籍市長盧秀燕答詢時態度保守，表示需要問業主台積電和“經濟部”中科管理局才知道。



美方拋出“晶片五五分”引發議論，即使“行政院副院長”鄭麗君1日強調，“這是美方的想法，談判團隊從未做出晶片五五分的承諾。”仍難消除大眾疑慮。



國民黨籍台中市議員劉士州2日質詢時指出，除了關稅壓力，生產捷安特腳踏車的巨大機械也被美方刁難，如今又有“晶片五五分”，產業界對不確定的政策很擔憂，地方更擔心台積電設廠生變，如果民進黨政府無能，地方政府是否應該做最壞打算？並問是否知悉台積電在中部科學園區的擴廠計劃是否因此生變？



盧秀燕答詢表示，台中是關稅談判的海嘯第一排，公布的稅率主要針對品項幾乎都在中部縣市區塊，台灣機械業、晶片業、自行車相關產業一直與日韓、大陸競爭。如果關稅比別人高，就會失去競爭力，因此談判底限應不能高於周邊及競爭的國家。



至於台積電的設廠計劃是否受影響，盧秀燕表示，她也無法確定，台積電第1期有3個廠，第2期有4個廠，據她側面瞭解，原本計劃年底前開工，但現在會不會延宕、生變，還是要問台積電和“經濟部”中科管理局才知道。